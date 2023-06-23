عقيل الغامدي: يجب الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص في الاستجابة الإنسانية

بدوره تحدث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عن الوضع الإنساني حول العالم، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه العالم من الجانب الاقتصادي والأزمات الإنسانية، ولعل من أبرزها الأزمة في سوريا؛ حيث تشير التقارير إلى أن ما يقارب 97% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وكذلك في أفغانستان ما تزال الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية، خصوصًا بما يتعلق بالتعليم؛ ولذلك يجب على العاملين في المجال الإنساني والمنظمات المحلية في أفغانستان تقديم المساعدة والعمل معًا لحل أزمة التعليم.