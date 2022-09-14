صنّاع القرار وموظفو تقنية المعلومات في السعودية إيجابيون تجاه تبنّي المؤسسات التحوّل القائم على الشبكات

يؤدّي ظهور توجهات جديدة في أماكن العمل إلى ظهور تحدّيات أمنية جديدة. وقد وجدت الدراسة الاستطلاعية أن 60 في المئة من المشاركين في اتخاذ قرارات تقنية المعلومات في السعودية يعتبرون الحفاظ على بيانات الشركة وأصولها آمنة على شبكات غير تابعة لها تحديًا شبكيًا بارزًا في بيئة العمل الهجين. وعلاوة على ذلك، يتوقع 67 في المئة من الموظفين العاملين في المكاتب حدوث تضارب بين الحاجة إلى سياسات أمنية أكثر صرامة وسلاسة الوصول إلى الشبكات. وفي هذا السياق، يأتي كل من التكنولوجيا المدعومة بالشبكات، والتحوّل الأمني، على رأس أولويات عدد كبير من المؤسسات السعودية وذلك في ظلّ التحديات التي تواجه بناء منظومة أمنية قادرة على الصمود، والحفاظ على توجهات التكنولوجيا الجديدة.