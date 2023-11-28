تستمر يومين.. انطلاق المرحلة "8" لجولة التجارة الإلكترونية في القصيم

انطلقت، أمس، ثامن جولات التجارة الإلكترونية في منطقة القصيم، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وتستمر لمدة يومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية؛ وذلك بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة ببريدة.
وتَضمنت فعاليات الجولة جلسةً حوارية بعنوان "التقنيات الواعدة ومستقبل التجارة الإلكترونية"؛ للحديث عن أهمية التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية بما في ذلك النقل والشؤون القروية والبلدية والإسكان، ودورها في دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرز التحديات التي تواجههم مع استعراض الحلول المقدمة للتغلب عليها، والتقنيات الحديثة للاستفادة منها في مجال التجارة الإلكترونية.
وتشمل الفعاليات، جلسةً حوارية بعنوان "فرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع فيها إلكترونيًّا.
وتقدم الجولة 8 ورش عمل تدريبية؛ من أبرزها: الممكنات في "منشآت" للتجارة الإلكترونية، صناعة المحتوى، التسويق الرقمي، تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية"، كما يشارك في الجولة 16 جهة من الممكنين والخبراء من القطاعين العام والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مجموعة من المستشارين في مجالات التخطيط والاستراتيجية، العمليات والتشغيل، المبيعات والتسويق، وكذلك التجارة الإلكترونية.
وشهد اليوم الأول من الجولة توقيع اتفاقية مشتركة بين "منشآت" وغرفة القصيم، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال حزمة من البرامج التدريبية والجلسات الاستشارية الهادفة لتعزيز واقع بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة، والحد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال خلال مسيرة نمو مشاريعهم الريادية.
يُذكر أن جولات التجارة الإلكترونية انطلقت من محافظة جدة مرورًا بمنطقة عسير، وتهدف إلى التواجد في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي، ويمكن للمهتمين الاستفادة والتسجيل في جولة التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها بشكل مجاني، عبر الرابط: https://ectour.monshaat.gov.sa/main.