تستمر يومين.. انطلاق المرحلة "8" لجولة التجارة الإلكترونية في القصيم

وتقدم الجولة 8 ورش عمل تدريبية؛ من أبرزها: الممكنات في "منشآت" للتجارة الإلكترونية، صناعة المحتوى، التسويق الرقمي، تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية"، كما يشارك في الجولة 16 جهة من الممكنين والخبراء من القطاعين العام والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مجموعة من المستشارين في مجالات التخطيط والاستراتيجية، العمليات والتشغيل، المبيعات والتسويق، وكذلك التجارة الإلكترونية.