"سدايا" تفتح التسجيل في معسكر هندسة البيانات

ويأتي هذا المعسكر ضمن جهود "سدايا" في بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتزويد الجيل الوطني بالمعارف والمهارات الحديثة المتعلقة بهذا المجال التقني المتقدم وفق أحدث الأساليب العلمية والمعرفية العالمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وجعلهم قادرين على المشاركة في بناء مستقبل الوطن والتنافس عالميًا في المجالات التقنية الحديثة وتعزيز مكانة المملكة الريادية في هذه المجالات.