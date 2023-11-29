"العنقري": اختيار العالم إكسبو 2030 بالرياض مصدر فخر واعتزاز للجميع

وأشار العنقري إلى أن طموح السعودية لا حدود له؛ وهو ما جعلها مقصدًا عالميًّا لمختلف المناسبات التي ستقدم فيها -بإذن الله- تجارب مميزة وثرية؛ لما تملكه من مقومات عالية للنجاح في تنظيم أي حدث عالمي.