"العنقري": اختيار العالم إكسبو 2030 بالرياض مصدر فخر واعتزاز للجميع

رفع الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري، المحامي والمحكّم في النزاعات العقارية والتجارية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد إعلان المكتب الدولي للمعارض مساء الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس فوز ملف السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، مقدمًا التهنئة كذلك للشعب السعودي على الفوز الذي يؤكد دور السعودية المحوري عالميًّا.
وقال الدكتور حسين العنقري إن وطننا يعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات بفضل من الله، ثم قيادتنا الرشيدة، مؤكدًا فخره واعتزازه بهذا الحدث العالمي.
وأشار العنقري إلى أن طموح السعودية لا حدود له؛ وهو ما جعلها مقصدًا عالميًّا لمختلف المناسبات التي ستقدم فيها -بإذن الله- تجارب مميزة وثرية؛ لما تملكه من مقومات عالية للنجاح في تنظيم أي حدث عالمي.