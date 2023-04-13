لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. "الحج" توقّع اتفاقية تعاون مع "سبل"

وكانت وزارة الحج والعمرة قد وقّعت، خلال الأيام الماضية، عدداً من اتفاقيات التعاون، مع جهات وهيئات حكومية وخاصة، من أجل إنجاح موسم العمرة الحالي، وإنجاح موسم الحج المقبل، والذي ستعود فيه أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بعد رفع كل القيود الاحترازية، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، ورفع حصص الحجاج بما يوازي الطاقة الاستيعابية للحرم والمشاعر المقدسة بعد توسعتها.