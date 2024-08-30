محليات
اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تُغلق محال لخياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص
صادرت أكثر من 400 بدلة عسكرية و2300 رتبة وشعار
صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض يوم أمس أكثر من 2300 رتبة وشعار عسكري، و400 بدلة عسكرية، مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق أربعة محال مخالفة، تعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تُنفّذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناء على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
الجدير بالذكر أن الجولة التفتيشية نُفِّذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.