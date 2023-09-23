الوطنية للإسكان NHC تعلن عن تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة

وأوضحت "الوطنية للإسكان" أن تسليم الوحدات السكنية تتوزّع في 11 مدينة حول المملكة وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط الطائف، ينبع بالإضافة إلى المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكنًا عصريًا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.