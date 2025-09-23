الشباب السعوديون يصنعون المستقبل من الفضاء برؤية 2030 وطموح لا يعرف المستحيل

وفي يوم الوطن، لا نحتفل فقط بما تحقق، بل بما هو قادم، شباب المملكة في قطاع الفضاء لا يرفعون فقط راية الوطن، بل يرفعون سقف الطموح، هم الجيل الذي لا يكتفي بالنظر إلى النجوم، بل يصمم طريقه إليها،هؤلاء الشباب لا يمثلون فقط مستقبل المملكة، بل يمثلون روحها: طموحًا لا يعرف حدودًا، وإرادة لا تنكسر، وولاء لا يُقارن.