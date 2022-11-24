"الموارد البشرية" توقف نشاط 4 شركات في مجال الموارد البشرية والاستقدام

جاء ذلك ضمن جهود الوزارة في المتابعة والرقابة المستمرة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عنها، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، حيث تواصل منصةَ مُساند التابعة لها عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.