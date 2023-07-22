موقف سعودي قوي.. تواصُل الإدانات العربية والعالمية لجريمة التعدي على المقدسات الإسلامية

وقبل أيام قليلة، استدعت الرياض القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة؛ وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ سائر الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.