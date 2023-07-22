موقف سعودي قوي.. تواصُل الإدانات العربية والعالمية لجريمة التعدي على المقدسات الإسلامية

تواصلت الإدانات العربية والإسلامية والدولية لجريمة حرق القرآن التي تكررت خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثر من مرة، عبر مجموعات متطرفة دانماركية، وملحد عراقي في السويد.
واستفزت الأفعال المشينة مشاعر ملايين المسلمين عبر العالم، وأشعلت غضبهم؛ بسبب التعدي على المقدسات الإسلامية، واستباحة تدنيسها من مجموعات متطرفة تذكي نار الكراهية بين الشعوب حول العالم.
أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن "إدانتها واستيائها الشديدَيْن لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية"، وذلك في أعقاب تكرار جريمة تدنيس القرآن الكريم في الدانمارك.
ودانت وزارة الخارجية بأشد العبارات هذه الأعمال الداعية إلى الكراهية والعنف بين الأديان، ووصفت المملكة هذه الأعمال بأنها "انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة"، كما حذرت من تكرارها لما فيها من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.
وقبل أيام قليلة، استدعت الرياض القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة؛ وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ سائر الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.
وكانت عدد من الدول العربية والمنظمات والهيئات الإقليمية، والعربية، والإسلامية قد دانت جريمة حرق القرآن التي جرت في السويد، طوال الأيام القليلة الماضية، وتنوعت الإدانات ما بين عبارات الاستنكار، واستدعاء السفراء، وتسليم مذكرات احتجاج على الأفعال المشينة.
فقد طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، السلطات السويدية بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين، معربًا عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاستفزازات لمشاعر المسلمين، وتدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في استوكهولم، وفقًا لبيان صحفي لمجلس التعاون الخليجي.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، دانت فيه سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.
وأعربت القاهرة عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة استدعت السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على "الاعتداء على القرآن" في استوكهولم.
وأضافت الخارجية القطرية في بيان أنها ستطالب السلطات السويدية باتخاذ "سائر الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة".
وفي السياق نفسه، طرد العراق السفيرة السويدية يوم الخميس احتجاجًا على تكرار حرق نسخة من المصحف في استوكهولم دفعت مئات المحتجين إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإضرام النار فيها.
وقالت الحكومة العراقية في بيان إنها استدعت أيضًا القائم بالأعمال في السويد، بينما أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن بغداد علقت تصريح عمل شركة إريكسون السويدية على الأراضي العراقية.
كما نددت تركيا بتدنيس القرآن أمام السفارة العراقية في استوكهولم، وحثّت السويد على "اتخاذ إجراءات رادعة" لتجنب أي عمل مماثل.
وأعربت وزارة الخارجية الصينية بدورها عن إدانة بكين الشديدة لجرائم حرق المصحف الشريف، مؤكدة أن ما يسمى بـ"حرية التعبير" ليس سببًا لإذكاء الخلافات والعداء بين الحضارات.
ودانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات جريمة تدنيس نسخة من القرآن الكريم التي ارتكبها متطرف في العاصمة السويدية استوكهولم، في تكرار مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين، محذرة من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرف.
كما دان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددًا بقيام متطرف بحرق المصحف الشريف في استوكهولم، معتبرًا أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازًا ضخمًا وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم.
من جانب آخر، أعرب الأزهر الشريف في بيان، عن "إدانته واستنكاره الشديد لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف".