استبدلها بنقود أو كتاب.. "الخضيري": قد تقتل مريضاً بإحضارك الزهور للمستشفى

وأضاف: "حسب استفتاء وأمنيات كثيرٍ من المرضى تمنوا بأن تتحول هدية المريض إلى نقدٍ ليستفيد منها المريض، حسب وضعه المادي، أو ما يناسبه -كتاباً للمثقف أو أي شيء يناسب المريض- بدلاً من الورد الذي قد ينقل عدوى، وبدلاً من الحلوى التي قد تسبّب مرض السكري".