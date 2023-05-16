استبدلها بنقود أو كتاب.. "الخضيري": قد تقتل مريضاً بإحضارك الزهور للمستشفى

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إن إحضارك الزهور والنباتات الحية للمستشفى قد يتسبّب في قتل مريض بالالتهابات الفطرية المقاومة للعلاج، خصوصاً المرضى الذين تقل لديهم المناعة؛ كمرضى زراعة النخاع والأعضاء ومن يتلقون مثبطات المناعة وغيرهم.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن "هناك كثيراً من المستشفيات حول العالم تمنع دخول النباتات الحية والزهور".
وأضاف: "حسب استفتاء وأمنيات كثيرٍ من المرضى تمنوا بأن تتحول هدية المريض إلى نقدٍ ليستفيد منها المريض، حسب وضعه المادي، أو ما يناسبه -كتاباً للمثقف أو أي شيء يناسب المريض- بدلاً من الورد الذي قد ينقل عدوى، وبدلاً من الحلوى التي قد تسبّب مرض السكري".