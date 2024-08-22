"دموع وهزال".. أعراض تستدعي "تحليل دم الإبل" في تحذير من "الإرشاد الزراعي"

وأوضح "الإرشاد الزراعي" أنه إذا كان للمربي حيوان يعاني من الضعف والهزال الشديد، ولاحظ عليه علامات الدموع أو طقطقة بالمفاصل وصعوبة أثناء الجلوس والنهوض، وسوائل أسفل الجلد وعدم الشهية وعليه حرارة وطفيليات خارجية مثل القراد والقمل الماص للدم، فلا بد من أخذ عينة دم والتحليل في المختبر.