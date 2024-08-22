"دموع وهزال".. أعراض تستدعي "تحليل دم الإبل" في تحذير من "الإرشاد الزراعي"

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلةً في الإرشاد الزراعي أن تحليل دم الإبل يساعد في تحديد نوع المضاد المناسب لعلاج الإصابة بالطفيليات بكل دقة.
وأوضح "الإرشاد الزراعي" أنه إذا كان للمربي حيوان يعاني من الضعف والهزال الشديد، ولاحظ عليه علامات الدموع أو طقطقة بالمفاصل وصعوبة أثناء الجلوس والنهوض، وسوائل أسفل الجلد وعدم الشهية وعليه حرارة وطفيليات خارجية مثل القراد والقمل الماص للدم، فلا بد من أخذ عينة دم والتحليل في المختبر.
وأشار، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن أخذ عينة الدم والتحليل في المختبر لتحديد نوع الطفيل واستخدام مضاد الطفيليات المناسب حسب نوع الطفيل الذي ظهر في النتيجة، وعدم استخدام مضاد للطفيليات بشكل عشوائي.