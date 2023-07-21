بالفيديو.. نجاحات أمنية تحققها "الداخلية" على مدار الأسبوع شملت جميع الأصعدة

وأفاد المقطع أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها في 7 مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.