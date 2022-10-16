الجاسر: نعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة تدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد

وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من دور المملكة المحوري بوصفها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة، مشيرًا إلى أن إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقًا، مما يمكّنها لأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث وأنموذجًا للنقل المستدام، لا سيّما وأن قطاعي النقل والصناعة يربطهما شراكةٌ إستراتيجيةٌ تكاملية.