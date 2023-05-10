خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك المغرب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.