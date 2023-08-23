خزّنوا الحطب وحوّلوه لفحم.. "الأمن البيئي" بمكة يضبط المخالفين الـ 4

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين من الجنسية السودانية مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرّمة، بحوزتهم أكثر من (163) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وأكثر من (24) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي.