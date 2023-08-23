محليات

خزّنوا الحطب وحوّلوه لفحم.. "الأمن البيئي" بمكة يضبط المخالفين الـ 4

بحوزتهم أكثر من 163 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي و24 مترًا من الفحم
خزّنوا الحطب وحوّلوه لفحم.. "الأمن البيئي" بمكة يضبط المخالفين الـ 4

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين من الجنسية السودانية مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرّمة، بحوزتهم أكثر من (163) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وأكثر من (24) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات، بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عن طريق الاتصال بالرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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