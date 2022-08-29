مشروع الأمير محمد بن سلمان يُعيد الخصائص الوظيفية للمساجد التاريخية بالمدينة

ومن أبرز مساجد المدينة المستهدفة بالتطوير مسجد بني حرام الذي لا يبعد عن المسجد النبوي الشريف أكثر من 1.68 كم، وهو من المساجد التي صلى النبي عليه الصلاة والسلام في موضعها، وكان بناؤه الأول من حجارة الحرة البازلتية المنقوشة، ويهدف المشروع من تطوير المسجد إلى ملاءمة المتغيرات الطارئة عليه بين الحِقَب التاريخية القديمة والحديثة، وتبلغ مساحته قبل الترميم 226.42 م²، وتزيد بعد التطوير 10م²؛ فيما تقف طاقته الاستيعابية عند 172 مصليًا قبل وبعد التطوير.