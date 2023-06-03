النائب العام يأمر بالقبض على شخص أساء لإحدى المناطق عبر إحدى المساحات الإلكترونية

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق السعودية، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام، وإثارة النعرات القبلية؛ فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، استنادًا إلى المادتَيْن (الـ15، والـ17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتحريك الدعوى الجزائية بحقه تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.