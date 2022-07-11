إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية لموسم الحج بعد تعرضه لأزمة قلبية

وقالت الوزارة: إن رفعتي، البالغ من العمر 60 سنة، ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة، أحسّ بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى أجياد، وبعدها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية كحالة إنقاذ حياة؛ حيث أخضعه الأطباء لعملية قسطرة أولى نجحت بفتح الشريان التاجي الأيسر الخلفي، الذي تم توسيعه ووضع دعامة له.