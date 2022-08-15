سيول وادي صبيا تقطع طريق هروب.. ومطالب بتشديد العقوبة على المجازفين

قطعت سيول وادي صبيا مساء اليوم الاثنين الطريق الرابط بين محافظات صبيا والعيدابي وهروب "طريق المشاف"؛ وذلك بعد هطول أمطار غزيرة، شملت أجزاء كبيرة من منطقة جازان، وصاحبتها صواعق رعدية شديدة وكثيفة.
وتفصيلاً، يُعتبر وادي صبيا أحد الأودية المتوسطة، وينحدر من قمم هروب والعيدابي، ويتفاوت قوته حسب مواسم الأمطار، ويمرُّ عبر الطريق الزراعي الرابط بين ثلاث محافظات عبر عبَّارات صغيرة، فشلت في تصريف السيل الذي شهده الوادي هذا اليوم. كما يشهد ذلك الطريق انقطاعًا آخر بسبب السيول قرب محافظة هروب.
وحضر مشهد المجازفة بالأرواح والمركبات اليوم مَن في وادي صبيا رغم قوة السيل وسط مطالبات بتشديد العقوبات على المجازفين بقطع السيول.
وحذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخالفة إجراءات السلامة في حالات الأمطار والسيول.