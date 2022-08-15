سيول وادي صبيا تقطع طريق هروب.. ومطالب بتشديد العقوبة على المجازفين

وتفصيلاً، يُعتبر وادي صبيا أحد الأودية المتوسطة، وينحدر من قمم هروب والعيدابي، ويتفاوت قوته حسب مواسم الأمطار، ويمرُّ عبر الطريق الزراعي الرابط بين ثلاث محافظات عبر عبَّارات صغيرة، فشلت في تصريف السيل الذي شهده الوادي هذا اليوم. كما يشهد ذلك الطريق انقطاعًا آخر بسبب السيول قرب محافظة هروب.