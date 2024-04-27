تحت رعاية خادم الحرمين.. بدء اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، استضاف البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك تنمية رائد متعدد الأطراف بين دول الجنوب وحاصل على تصنيف AAA، اجتماعاته السنوية للعام 2024م ، في الرياض، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 إبريل 2024.