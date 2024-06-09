خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة استثنائيًّا

وأكد أن هذه الاستضافة الاستثنائية تعد بلسمًا وتخفيفًا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. وليست هذه اللفتة الإنسانية بغريبة على السعودية للوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصولاً إلى العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- فيما يوليانه من اهتمام بقضايا الأمة الإسلامية عامة، والقضية الفلسطينية بشكل خاص.