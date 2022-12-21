"مركز الأرصاد" يرفع جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية التي تبدأ الليلة

جاء ذلك عقب اجتماع عقده مع الإدارات المعنية، مؤكدًا أن المركز على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة المطرية المؤثرة على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة أولًا بأول مستفيدًا من إمكانياته التقنية والفنية والكوادر البشرية المؤهلة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل ميدانيًا مع الحالة.