"الحقيل" من إسطنبول: السعودية توفر الفرص الاستثمارية الواعدة في بيئة نوعية جاذبة

وعقد "الحقيل" عدةَ لقاءاتٍ في بلدية إسطنبول مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تركية متخصصة في تشغيل المدن، حيث تم استعراض تجاربهم وخبراتهم في إدارة تشغيل المواقف العامة وإعادة تدوير النفايات والمدن الذكية، والأساليب التي ابتكرتها هذه الشركات في تشغيل المرافق العامة، وأبرز المشكلات التي تواجهها والحلول التي وضعتها تلك الشركات في ظل تحديات التطور العمراني الذي تشهده المدينة.