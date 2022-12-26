هل تقويم أم القرى صحيح في جمادى الآخرة؟ "المسند" يجيب بـ 3 عوامل

وبيّن أن الهلال يكون رفيعاً وكبيراً ومتأخراً في غروبه ليلة واحد لعدة عوامل هي: اكتمال الشهر المنصرم 30 يوماً، وولادة مبكرة يوم 29 من الشهر المنصرم، وعلاوة على ذلك كون القمر في نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الأرض) يوم السبت تجعل حجمه كبيراً، علما أن متوسط تأخر شروق القمر أو غروبه يومياً نحو 50 دقيقة، وأطولها نحو 70 دقيقة، وأقلها نحو 30 دقيقة على وجه التقريب".