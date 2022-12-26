هل تقويم أم القرى صحيح في جمادى الآخرة؟ "المسند" يجيب بـ 3 عوامل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن كثيراً من الناس تساءلوا حول هلال شهر جمادى الآخرة يوم السبت ليلة الأحد؛ حيث شُوهد الهلال في ليلته الأولى بوضوح وجلاء كبيرين ومرتفعاً، ومكث في الأفق الغربي نحو ساعة وخمس دقائق، مشيراً إلى أن السؤال أصبح: "هل تقويم أم القرى صحيح في دخول شهر جمادى الآخرة؟"، مجيباً بـ"نعم صحيح".
وأوضح "المسند"، أن القمر غرب قبل الشمس بدقيقة واحدة فقط مغرب يوم الجمعة 29 جمادى الأولى وفقاً لأفق مكة المكرّمة، وهنا لا يوجد هلال يشاهد في الأفق الغربي، على الرغم من كون الهلال مولوداً عند الساعة 01:17 ظهر يوم الجمعة، إلا أنه غرب قبل الشمس بسبب كون مساره وموقعه يمانياً، أي يسار الشمس (جنوبي)".
وتابع: "لذا ففلكه في القبة السماوية أقصر من فلك الشمس، وعليه تم شهر جمادى الأولى، وبات الهلال مساء السبت كبيراً، ومتأخراً في غروبه، حيث مكث نحو ساعة وخمس دقائق، وشاهده جمع غفير من الناس".
وبيّن أن الهلال يكون رفيعاً وكبيراً ومتأخراً في غروبه ليلة واحد لعدة عوامل هي: اكتمال الشهر المنصرم 30 يوماً، وولادة مبكرة يوم 29 من الشهر المنصرم، وعلاوة على ذلك كون القمر في نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الأرض) يوم السبت تجعل حجمه كبيراً، علما أن متوسط تأخر شروق القمر أو غروبه يومياً نحو 50 دقيقة، وأطولها نحو 70 دقيقة، وأقلها نحو 30 دقيقة على وجه التقريب".
وأختتم يقول: "عليه، أقول إن حجم وارتفاع وطول مكث الهلال لا عبرة فيه في تصحيح أو تخطئة الحساب أو الرؤية".