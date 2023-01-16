"هيئة النقل" تنال "الآيزو" في أفضل الممارسات العالمية لإدارة أمن المعلومات

ويمثل حصول الهيئة على الشهادة تتويجًا لتوفيرها الأدوات والتقنيات اللازمة لحماية الأصول التقنية من التهديدات الداخلية والخارجية، وتحقيق الإدارة الشاملة للمخاطر السيبرانية والثغرات التقنية والتنفيذ الفعال لمحاكاة تقنيات الهجوم السيبراني الفعلية وأساليبه، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى موظفيها.