الوحش القطبي يقترب.. موجات باردة تتعاقب على المملكة

توقعت تقارير مناخية أن يقترب الوحش القطبي الذي يتمركز شمال القارة الأوروبية، لينحدر الهواء البارد نحو شمال شبه الجزيرة العربية.
وذكر موقع "طقس العرب" اليوم أن تعاقب الموجات على المملكة سيبدأ خلال الأسبوع القادم، ويتزامن ذلك مع امتداد كتلة رطبة واسعة من بحر العرب.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد الخميس إلى يوم السبت الموافق 11 مارس 2023.
وأهاب المركز الوطني للأرصاد بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.