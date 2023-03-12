"الأرصاد": أمطارٌ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد على معظم المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط؛ قد تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، ومن مترين إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.