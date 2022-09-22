"الحج والعمرة".. أدوار متعدّدة للوزارة منذ 63 عامًا يتواكب مع رؤية 2030

واستمرّت وزارة الحج والعمرة، بعد فصلها عن وزارة الأوقاف في العام 1414هـ، في تحقيق تطلعات ورغبات الحجاج والمعتمرين منذ بداية تخطيطهم للقدوم لأداء نسكهم حتى مغادرتهم للسعودية، وتبذل كافة الجهود لتقديم التسهيلات لهم، كما تسعى الوزارة إلى تهيئة المرافق الجيدة والبنية التحتيّة القوية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في المملكة تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج الرؤية.