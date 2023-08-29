القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 52 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (52) مخالفاً لنظام البيئة، (25) مواطنًا، و(27) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1374) متناً من الإبل، و(780) رأساً من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية طويق، ومحمية شر