الخثلان يحذّر: عبارة "الجو اليوم ولا غلطة" تنطوي على سوء أدب مع الله

وقال الخثلان: "عندما نقول ولا غلطة، ماذا يقصد الشخص بهذا الكلام؟ ولا غلطة ممن؟ إن كان يقصد من الله تعالى، فتعالى الله عن ذلك، فهذا سوء أدب مع الله عز وجل"، مشددًا على أن مثل هذه العبارات لا تُقال في حق الله سبحانه وتعالى.