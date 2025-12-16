الخثلان يحذّر: عبارة "الجو اليوم ولا غلطة" تنطوي على سوء أدب مع الله

حذّر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرّس في الحرمين الشريفين، من استخدام عبارة "الجو اليوم ولا غلطة" عند وصف جمال الأجواء، مؤكدًا أنها تتضمن سوء أدب مع الله عز وجل ويجب اجتنابها.
وجاء تحذير الشيخ الخثلان ردًا على سؤال حول الحكم الشرعي لهذه العبارة الشائعة، والتي يقصد بها البعض الإشادة بحالة الطقس واعتباره مثاليًا، موضحًا أن القول بـ"ولا غلطة" يثير إشكالًا في المعنى والمقصود.
وقال الخثلان: "عندما نقول ولا غلطة، ماذا يقصد الشخص بهذا الكلام؟ ولا غلطة ممن؟ إن كان يقصد من الله تعالى، فتعالى الله عن ذلك، فهذا سوء أدب مع الله عز وجل"، مشددًا على أن مثل هذه العبارات لا تُقال في حق الله سبحانه وتعالى.
وبيّن أن عبارة "ولا غلطة" تُستخدم في حق البشر عند إتقانهم لعمل ما، فيقال: "أتقنت هذه الصنعة ولا غلطة"، أما في شأن أفعال الله وخلقه، فإن الله عز وجل "خلق كل شيء فقدّره تقديرًا"، ولا يجوز وصفها بما قد يوهم النقص أو الخطأ.
وأكد الشيخ الخثلان أن العبارة تحمل معنى غير لائق في جانب الأدب مع الله تعالى، داعيًا إلى استبدالها بعبارات مشروعة تليق بجلاله، مثل الحمد والثناء على نعمة الطقس الحسن، وشكر الله على فضله.