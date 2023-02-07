بالفيديو.. العثور على "الفقع" داخل فناء مدرسة "الصداوي" بحفر الباطن

وتابع: "وجود الفقع داخل فناء المدرسة أمر غريب للغاية، ولم نسمع بحدوثه قبل ذلك، خصوصًا أن العديد من المتنزهين يذهبون إلى أماكن بعيدة ويقطعون الصحاري للبحث عنه، وهو ما نعرفه عن هذه النبتة التي لا تظهر إلا في أماكن بعيدة عن المدن والبنيان".