تصوير جوي.. السيول تغلق طريق وادي الفرع.. والأهالي: أين حلول وزارة النقل؟

كشف فيديو مصور للمبدع "وايل الحربي" تقاطع السيول مع طريق وادي الفرع الرئيس، والتي تسببت مساء أمس الأول في إغلاق الطريق، وعزل القرى عن المستشفى وطريق الهجرة، وسط مطالبات الأهالي التي تتجدد في كل حالة مطرية.