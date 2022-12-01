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تصوير جوي.. السيول تغلق طريق وادي الفرع.. والأهالي: أين حلول وزارة النقل؟
كشف فيديو مصور للمبدع "وايل الحربي" تقاطع السيول مع طريق وادي الفرع الرئيس، والتي تسببت مساء أمس الأول في إغلاق الطريق، وعزل القرى عن المستشفى وطريق الهجرة، وسط مطالبات الأهالي التي تتجدد في كل حالة مطرية.
الأهالي الذين تتردّد أصواتهم باستمرار يتساءلون عن الحلول التي قدمتها وزارة النقل لإنهاء معاناتهم، فيما تساءل البعض عن وضع الظروف الصحية التي يعيشها أهالي القرى المعزولة وكيف يمكنهم الذهاب للمستشفى؛ حيث إن عدد القرى المعزولة بسبب السيول تجاوز خمس قرى، بخلاف المنازل الأخرى الواقعة بجوار القرى.
وعلى الرغم من الحلول البسيطة التي تعالج هذه المعاناة والتي نجحت أيضًا في الطريق نفسه، خاصة في الأودية والشعاب؛ إلا أن المطالبات بعبارات المياه لا زالت مستمرة، فهي الحل الوحيد لإنهاء معاناة قاطني محافظة وادي الفرع.