عملية معقدة.. استئصال ورم من مبيض مريضة حامل في شهرها التاسع بمكة

ووصف التجمع الصحي بمكة المكرمة العملية بالمعقدة والدقيقة، وأرجع ذلك إلى ضخامة الورم وخاصة أن المريضة حامل ووزن الجنين يبلغ 3 كلغم، مشيرًا إلى أن كفاءة الفريق الطبي، والتجهيزات المتقدمة التي يحظى بها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، ساعد في إنجاح العملية، وإنقاذ حياة الأم والجنين من مضاعفات خطيرة؛ تتمثل في زيادة فرص حصول الجلطات الرئوية ومشاكل قصور التنفس وزيادة الإجهاد على عضلة القلب.