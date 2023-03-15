عملية معقدة.. استئصال ورم من مبيض مريضة حامل في شهرها التاسع بمكة

نجح فريق طبي بمكة المكرمة في إجراء عملية معقدة وعالية الخطورة خلال ساعة ونصف لاستئصال ورم متضخم على المبيض من سيدة يصل حجمه 30 سم تكللت بالنجاح.
وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أن أطباء مستشفى الولادة والأطفال استقبلوا حالة محولة من أحد مستشفيات الليث في أسبوعها الـ39 من الحمل، ويبلغ وزن الجنين 3 كغم؛ وذلك لإجراء عملية قيصرية بالمقعد، في حين عمل كامل الفحوصات اللازمة ومناظرة الحالة لتجهيز المريضة للعملية تبين أن لديها ورمًا متضخمًا على المبيض يصل حجمه: 30 * 29 سم ووزنه: 7.2 كغم.
وتم اتخاذ قرار من قبل الطاقم الطبي بإخضاع المريضة لعملية جراحية طارئة وأُزيل الورم من المبيض وأخذ العينات منه وعمل الفحوصات اللازمة بقسم المختبر وعلى أثرها عُملت عملية الاستئصال والحفاظ على حياة الجنين والأم، وتم نقلها لأقسام التنويم لحين تماثلها للشفاء وخروجها بالسلامة إكمال عمل المتابعات الطبية عن طريق العيادات الخارجية.
ووصف التجمع الصحي بمكة المكرمة العملية بالمعقدة والدقيقة، وأرجع ذلك إلى ضخامة الورم وخاصة أن المريضة حامل ووزن الجنين يبلغ 3 كلغم، مشيرًا إلى أن كفاءة الفريق الطبي، والتجهيزات المتقدمة التي يحظى بها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، ساعد في إنجاح العملية، وإنقاذ حياة الأم والجنين من مضاعفات خطيرة؛ تتمثل في زيادة فرص حصول الجلطات الرئوية ومشاكل قصور التنفس وزيادة الإجهاد على عضلة القلب.
يُذكر أن مستشفى النساء والولادة أجرى خلال الشهرين الماضيين 705 عمليات في تخصص أمراض النساء والولادة.