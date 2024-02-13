الرياض تحتضن أول اجتماعات المجلس الاستشاري العلمي الدولي لسلامة الغذاء

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي اليوم أولى جلسات المجلس الاستشاري العلمي الدولي لسلامة الغذاء (International Scientific Advisory Board (ISAB))، في مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء الرئيس بالرياض، بحضور خبراء في مجال سلامة الغذاء من بريطانيا وأستراليا وإيطاليا وإيرلندا وكوريا.
وأكد "الجضعي" في كلمته خلال الاجتماع أهمية دور المجلس في مناقشة وتقديم المشورة العلمية والدعم العلمي والتوصيات اللازمة التي تخدم القضايا الرئيسة المرتبطة بسلامة الغذاء المصنّع محليًا والمستورد من مختلف دول العالم.
ويناقش أعضاء المجلس عبر ورش عمل تقام خلال الفترة 13 - 15 فبراير 2024م محاور تتضمن التقييم العلمي لمخاطر الغذاء، واتصالات مخاطر الغذاء، والتسممات الغذائية، ووضع الحلول اللازمة لتقليل أسباب ومسببات حوادث التسمم الغذائي.
وتم استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الغذاء؛ ومن أهمها المؤشرات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، ودور الهيئة في الإسهام في هذه المؤشرات، وتعزيز دور اتصالات المخاطر في سلامة الغذاء، وأفضل الممارسات في الحد من الاحتيال الغذائي، وآلية تقييم مخاطر وتنظيم مصادر الغذاء الحديثة، إضافةً إلى المواضيع المرتبطة بالتشريعات وتقييم مخاطر التقنية الحيوية في مجال الغذاء والأعلاف والأغذية المحورة وراثيًا، وسلامة الغذاء من خلال منهج الصحة الواحدة، ومناقشة خطط الرصد السنوية المبنية على المخاطر، وتطوير بيانات الاستهلاك الغذائي.
وعرض الاجتماع أبرز إنجازات الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة، ومحاور وأهداف ومشاريع خطتها الاستراتيجية الرابعة (2023 - 2027م)، ورؤيتها بأن تكون من الجهات الدولية الرائدة في جميع اختصاصاتها.
يُذكر أن الهيئة أنشأت المجلس الاستشاري العلمي الدولي لسلامة الغذاء كذراع استشارية تهدف إلى تقديم المشورة والدعم العلمي والتوصيات اللازمة التي تخدم القضايا الرئيسية المرتبطة بسلامة الغذاء والأعلاف وفق أفضل الممارسات العالمية، ويضم في عضويته (7) خبراء ومختصين ومسؤولين في جهات ومراكز علمية.