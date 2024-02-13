الرياض تحتضن أول اجتماعات المجلس الاستشاري العلمي الدولي لسلامة الغذاء

وتم استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الغذاء؛ ومن أهمها المؤشرات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، ودور الهيئة في الإسهام في هذه المؤشرات، وتعزيز دور اتصالات المخاطر في سلامة الغذاء، وأفضل الممارسات في الحد من الاحتيال الغذائي، وآلية تقييم مخاطر وتنظيم مصادر الغذاء الحديثة، إضافةً إلى المواضيع المرتبطة بالتشريعات وتقييم مخاطر التقنية الحيوية في مجال الغذاء والأعلاف والأغذية المحورة وراثيًا، وسلامة الغذاء من خلال منهج الصحة الواحدة، ومناقشة خطط الرصد السنوية المبنية على المخاطر، وتطوير بيانات الاستهلاك الغذائي.