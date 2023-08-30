طلبة سعوديون يطوِّرون 12 مشروعًا بحثيًّا في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت

وأوضحت نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع اقتصاديات المستقبل، الدكتورة مريم نوح، أن البرنامج أشرف عليه فريق بحثي من معهد تقنيات الذكاء الاصطناعي و(الروبوت)، وأسهم في تطوير مهارات المتدربين والمتدربات من خلال الاستفادة من مختبرات ومعامل المدينة، وتزويدهم بالمعرفة في مجال اقتصاديات المستقبل، مثل الأمن السيبراني، والمدن الذكية، وتقنيات النقل المستقبلية، وعلوم الأرض والفضاء، والاتصالات المستقبلية والمستشعرات.