ضبط 27 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المحميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مخالفًا لنظام البيئة، و(21) مواطناً، و(6) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (629) متناً من الإبل، و(426) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.