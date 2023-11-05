بـ 36 مئوية.. جدة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة أعلى درجة حرارة 36 مئوية، فيما سجّلت السودة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 35 مئوية، وجازان والقنفذة وينبع 34 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة وشرورة 33 درجة، والدمام ووادي الدواسر والعلا والأحساء وحفر الباطن والخرج 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 8 مئوية، تليها أبها 10 درجات، والباحة 12 مئوية، وطريف 14 مئوية، والطائف والقريات 15 درجة، وسجّلت بريدة والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.