بـ 36 مئوية.. جدة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة أعلى درجة حرارة 36 مئوية، فيما سجّلت السودة 8 مئوية.