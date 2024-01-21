بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته الإنسانية للمتضررين في قطاع غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث جرى أمس توزيع سلال غذائية في مدارس الإيواء بالحي النمساوي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.