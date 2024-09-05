3.7 مليار ريال حجم الإنفاق على المجوهرات بجازان في الربع الثاني من 2024م

وألمح التقرير، إلى أن الربع الثاني من عام 2024م شهد تراجعاً طفيفاً بإجمالي الإنفاق الاستهلاكي الكُلي بالمملكة، مقارنة بالربع السابق، إذ تم تنفيذ 2.5 مليار عملية بيعية بقيمة 162.5 مليار ريال، محققاً تراجعاً نسبته سالب 3.3 مليارات ريال، بمعدل سالب 2%، حيث يعود ذلك لتراجع قيم الإنفاق الاستهلاكي المنجزة بمجموعة من السلع والخدمات المتداولة بالمملكة، مدعومة بقيم عمليات نقاط البيع مقارنة بالربع السابق، إذ حقق كل من المنافع العامة - 24%، الأطعمة والمشروبات - 8%، الأجهزة الإلكترونية -6%، الترفيه والثقافة -5%، حيث تتزامن فترة الربع الثاني من العام على فترة الامتحانات الدراسية وما يصاحبها من انخفاض الإنفاق على الخدمات والترفيه بصفة عامة.