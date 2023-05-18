سكان شمال القويعية يناشدون بإنقاذهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء

واشتكى المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي باستمرار على مدار الشهرين الماضيين، وتسبّبه في اختفاء شبكة الجوال عن القرى المذكورة؛ حيث انقطع التيار اليوم أكثر من ست مرات في الساعة.