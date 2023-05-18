سكان شمال القويعية يناشدون بإنقاذهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء

ناشد سكان قرى شمال محافظة القويعية "الدويرة، والخيس، وأبومروة، وسماح، ودسمان"؛ الشركة السعودية للكهرباء، بإنقاذهم من الظلام والانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي.
وكشف الأهالي لـ"سبق" عن أن الأزمة الكهربائية أطلّت برأسها في وقت مبكر جدًّا من فصل الصيف؛ مما ينذر بانقطاعات قادمة قد يمتدُّ تأثيرها إلى حال المرضى الذين لديهم أجهزة طبية متنوعة.
وقالوا: إن الانقطاعات المتكرّرة سبّبت ضعف أداء للأجهزة الكهربائية وتعطُّلها.
واشتكى المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي باستمرار على مدار الشهرين الماضيين، وتسبّبه في اختفاء شبكة الجوال عن القرى المذكورة؛ حيث انقطع التيار اليوم أكثر من ست مرات في الساعة.