أمير جازان يُعزِّي في وفاة عبدالحفيظ مهدي السروري

وأعرب مهدي السروري عن شكره لأمير منطقة جازان على مواساته لهم وتعزيته التى كان لها الأثر البالغ في تخفيف المصاب، داعيًا اللهَ -عز وجل- أن يحفظَه، وأن يمده بالصحة والعافية، وألا يريه أَيَّ مكروه.