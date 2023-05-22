محفظة مليارية وفرص.. مذكرة تفاهم لتأسيس "كيان رائد لتطوير أسواق الديرة بالرياض"

وأشاد أمين المنطقة بالشراكة الإستراتيجية بين الشركتين والأدوار التي تقوم بها في إبراز القيمة الاقتصادية والعمرانية للعاصمة السعودية بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية الرياض وسعيها إلى تحويلها لواحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن العالم، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة كقوة شرائية تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب إيجاد وجهات سياحية وتجارب من شأنها المساهمة في تعزيز اقتصادات المدينة.