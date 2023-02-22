قصص نجاح.. "دعاء الأحمدي" من دبلوم التمريض لماجستير إدارة المستشفيات

وانطلاقًا من شغفها في الصحة والمستشفيات بدأت "الأحمدي" بإكمال رحلتها التعليمية في جامعة طيبة في المدينة المنورة؛ للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض، ثم حصلت على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وحاليًا تشغل منصب المدير التنفيذي للتمريض بمستشفى أحُد في المدينة المنورة منذ عام 1442هـ.