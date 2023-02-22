قصص نجاح.. "دعاء الأحمدي" من دبلوم التمريض لماجستير إدارة المستشفيات

لا يتوقف النجاح عند الوظائف فقط، فالكثيرون يواصلون تعليمهم ويحصلون على مؤهلات علمية وهم على رأس العمل، ولا ينحصر النجاح على جنس دون الآخر، فالمبدعون يحققون تلك النجاحات بعد جهد واجتهاد ومثابرة.
من المدينة المنورة بدأت قصة نجاح ممرضة سعودية التحقت بالجيش الأبيض قبل 13 عامًا، ثم واصلت مسيرة تعليمها حتى حصلت على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.
بدأت الممرضة "دعاء الأحمدي" بمؤهل الدبلوم كفنية تمريض بمستشفى الملك فهد بالمدينة في عام 1431هـ.
وانطلاقًا من شغفها في الصحة والمستشفيات بدأت "الأحمدي" بإكمال رحلتها التعليمية في جامعة طيبة في المدينة المنورة؛ للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض، ثم حصلت على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وحاليًا تشغل منصب المدير التنفيذي للتمريض بمستشفى أحُد في المدينة المنورة منذ عام 1442هـ.
وعن مرحلة الامتياز تركت "دعاء الأحمدي" رسائل للتمريض في مرحلة الامتياز؛ لمساعدتهم على تحديد وجهتهم في فترة الامتياز وقبل الوظيفة.
وقالت: فترة الامتياز فترة ذهبية إن تم استغلالها والاستفادة منها بطريقة جيدة.
وأضافت أنها ترى أن هناك 3 مسارات من وجهة نظرها لتقسيم التمريض أثناء فترة الامتياز: تمريض يجيد التعامل مع الكبار، وتمريض يجيد التعامل مع الأطفال، وثالث لا يملك أي مهارات، مشيرةً إلى وجود عوامل شخصية بإمكانها مساعدة التمريض على اختيار الأقسام المفضلة للعمل كالقدرة على تحمل الضغط وسرعة البديهة.
وأكدت "الأحمدي" أن هناك عاملين في التمريض اكتشفوا عند وصولهم لمرحلة الامتياز بأنهم ضعفاء في الممارسة، فالتمريض يحتاج للعديد من المهارات ليس من السهل اكتسابها، وتتفاوت قدرة الأشخاص على تعلمها، ونصحتهم بالانخراط في المجال الأكاديمي فهي ليست نهاية الطريق لهم.