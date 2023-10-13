نادي الصقور السعودي وsolutions by stc يوقعان اتفاقية لتمكين التحول الرقمي

وتهدف إلى تنفيذ مشروع تشغيل وصيانة خدمات البُنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني، ومتابعة أعمال التطوير والتوسعة الخاصة بها، حالياً ومستقبلاً، بنادي الصقور السعودي؛ حيث يسعى النادي من خلال الاتفاقية إلى مواكبة عمليات تشغيلها وأنظمتها وفق أفضل الممارسات العالمية والتطورات التقنية، وأن تتصف أنظمة العمل التقنية بالمرونة والقدرة على التأقلم مع المستجدات والقدرة على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات النادي في مختلف الأوقات والظروف، وبما يتناسب مع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.