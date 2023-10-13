نادي الصقور السعودي وsolutions by stc يوقعان اتفاقية لتمكين التحول الرقمي

وقّع نادي الصقور السعودي و(solutions by stc)، الشركة المختصة في تمكين التحول الرقمي في المملكة اليوم، اتفاقية تهدف لاستغلال وتوظيف الإمكانات التقنية لتعزيز التحول الرقمي للنادي، من خلال الخدمات والحلول التقنية المبتكرة؛ لتنفيذ مشروع تشغيل وصيانة خدمات البُنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، على هامش معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، حيث مثَّل النادي رئيسه التنفيذي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، فيما مثَّل (solutions) رئيس قطاع الاستراتيجية المهندس معتز بن عبدالله الضراب.
وتهدف إلى تنفيذ مشروع تشغيل وصيانة خدمات البُنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني، ومتابعة أعمال التطوير والتوسعة الخاصة بها، حالياً ومستقبلاً، بنادي الصقور السعودي؛ حيث يسعى النادي من خلال الاتفاقية إلى مواكبة عمليات تشغيلها وأنظمتها وفق أفضل الممارسات العالمية والتطورات التقنية، وأن تتصف أنظمة العمل التقنية بالمرونة والقدرة على التأقلم مع المستجدات والقدرة على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات النادي في مختلف الأوقات والظروف، وبما يتناسب مع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وتشمل الاتفاقية العديد من الخدمات التي ستقدمها الشركة لنادي الصقور السعودي؛ ومن ضمنها أنظمة مراقبة الأداء، وخدمات الدعم الفني، وأنظمة المراقبة والإدارة عن بُعد، وإدارة الخوادم وقواعد البيانات، والجدار الناري.