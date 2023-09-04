مكة المكرمة.. "حقوق الإنسان" تستعرض دور الجمعيات الخيرية في تعزيز حقوق الإنسان

نظّمت هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع برنامج "لنبادر" بمحافظة جدة، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "العمل الخيري رسالة للإنسانية".
يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يهدف إلى توعية المجتمعات أفرادًا ومنظمات بأهمية العمل الخيري وتحفيز الأنشطة الخيرية والإنسانية، وذلك بقاعة إسماعيل أبو داوود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وتأتي هذه الندوة في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها، بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة جدة، ومجلس الجمعيات الأهلية.
وسلّطت الندوة الضوء على أبرز الجهود الوطنية والإنجازات المقدمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تعزيز العمل الخيري لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وسنّ التشريعات والأنظمة الوطنية التي كان لها الدور في تعزيز العمل الخيري في جميع مناطق المملكة، والتي أُسست من أجل دعم العمل الخيري ليصل إلى الفئة المعنية في المجتمع؛ بهدف الرفع من مستوى جودة الحياة وإحداث تغيير أفضل في أسلوب المعيشة لأفراد المجتمع.
وأكدت مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة منى العتيبي، خلال كلمة أن العمل الخيري هو نهج سارت عليه البلاد، واهتمت به منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى العهد الزاهر؛ حيث يعد تمكين القطاع الخيري في المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وتضمّنت الندوة عدة محاور؛ أبرزها: "العمل الخيري وحقوق الإنسان"، و"دور الجمعيات الخيري في تعزيز حقوق الإنسان"، و"دور التنمية الاجتماعية في تعزيز العمل الخيري وحماية حقوق الإنسان"، والمحور الرابع بعنوان "أبرز التشريعات والقرارات الوطنية في تعزيز العمل الخيري والإنساني".