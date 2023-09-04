مكة المكرمة.. "حقوق الإنسان" تستعرض دور الجمعيات الخيرية في تعزيز حقوق الإنسان

وسلّطت الندوة الضوء على أبرز الجهود الوطنية والإنجازات المقدمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تعزيز العمل الخيري لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وسنّ التشريعات والأنظمة الوطنية التي كان لها الدور في تعزيز العمل الخيري في جميع مناطق المملكة، والتي أُسست من أجل دعم العمل الخيري ليصل إلى الفئة المعنية في المجتمع؛ بهدف الرفع من مستوى جودة الحياة وإحداث تغيير أفضل في أسلوب المعيشة لأفراد المجتمع.