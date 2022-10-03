"التأمينات الاجتماعية" و"الموارد البشرية" توقّعان مذكرة تفاهم

وتسعى المؤسسة عبر مسؤوليتها عن تطبيق فرع الأخطار المهنية، أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية، إلى تقديم التعويضات والرعاية الطبية اللازمة في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى الأدوار التوعوية التي تقوم بها؛ لنشر الوعي بين المنشآت والعاملين بأهمية السلامة في مقرات العمل والحقوق التي كفلها النظام للحد من الإصابات والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وصحية.