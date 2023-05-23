لتعزيز جهود الأجهزة الحكومية.. وفد الشورى يبدأ زيارته لـ"تبوك"

ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى: الدكتور إبراهيم القناص، والدكتورة أميرة البلوي، وحنان السماري، والدكتورة ريمة اليحيى، وزاهر الشهري، والدكتورة سامية بخاري، والدكتورة سلطانة البديوي، وعبدالرحمن السياري، وعبدالله آل طاوي، والدكتور علي الشهراني، والدكتور غازي بن زقر، ومحمد الحميضي، ومنصور البصيلي، والدكتور وليد زاهد، وعددًا من المسؤولين في المجلس.