"الأرصاد": "الأحساء وحفر الباطن" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 47 ْمئوية

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).