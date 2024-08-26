"الأرصاد": "الأحساء وحفر الباطن" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 47 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز، أن الأحساء وحفر الباطن سجّلتا أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 ْمئوية في الدمام والخرج ورفحا والتنهات والدهناء والصمان، و45 درجة في الرياض.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 15 درجة، والباحة 16، والطائف 20 ْمئوية، وطريف 21 درجة، والقريات 22 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).
ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة (الطائف).